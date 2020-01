Skicross, Coppa del Mondo: Daniel Bohnacker e Sandra Naeslund vincono gara-2 a Idre Fjall (Di domenica 26 gennaio 2020) A Idre Fjall (Svezia) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2020 di Skicross, disciplina dello sci freestyle. Il tedesco Daniel Bohnacker ha vinto a sorpresa la gara maschile, il 29enne teutonico non si imponeva nel massimo circuito addirittura da nove anni quando vinse la sua unica gara all’Alpe d’Huez. Il canadese Kevin Drury si è dovuto accontentare del secondo posto ma può ritenersi ampiamente soddisfatto di questo risultato perché ha consolidato il primo posto in classifica generale davanti allo svizzero Ryan Regez che oggi ha concluso in terza piazza precedendo l’altro canadese Brady Leman. Il nostro Siegmar Klotz è stato eliminato agli ottavi di finale, terzo nella seconda batteria alle spalle dell’austriaco Christoph Wahrstoetter e proprio a Bohnacker. Tra le donne è arrivato un verdetto invertito rispetto a quanto successo ieri: la svedese ... oasport

Skicross Coppa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Skicross Coppa