Pechino: virus sempre più forte. Italiani evacuati via terra da Wuhan, caso sospetto in Austria (Di domenica 26 gennaio 2020) Il coronavirus 2019-nCoV oltre a diffondersi rapidamente sta diventando più forte. A confermarlo sono le autorità cinesi a fronte delle 56 vittime già causate dalla misteriosa polmonite virale. Oltre 2.000 le persone contagiate. Coronavirus 2019-nCoV, due casi confermati in Francia. La ministra Buzyn: "Numeri destinati ad aumentare" Il Coronavirus 2019-nCoV è arrivato ufficialmente in Europa. Due i casi accertati in Francia, come annunciato oggi dalla ministra della Salute Agnès Buzyn. Anche sul periodo di incubazione non c’è chiarezza: potrebbe variare da 1 a 14 giorni. E non sempre i sintomi di chi è affetto dal virus sono così palesi da destare allarme: il contagio sarebbe meno evidente di quanto pensato finora.Il ministro della Commissione sanitaria cinese, Ma Xiaowei, ha chiarito:"Non abbiamo ancora identificato la ... blogo

