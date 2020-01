Lutto nel cast della serie "Modern Family": è morta l’attrice Marsha Kramer (Di domenica 26 gennaio 2020) Lutto nel cast di “Modern Family”. È morta l’attrice americana Marsha Kramer, protagonista della popolare sitcom dove vestiva i panni dell’assistente di Jay Pritchett (Ed O’Neill), titolare di un’azienda di armadi. La donna è scomparsa venerdì scorso all’età di 74 anni.L’annuncio della morte, riportato da “The Hollywood Reporter”, è stato dato dal direttore del casting della serie tv “Modern Family”, Jeff Greenberg. Su Twitter, Greenberg ha scritto: “Rendo omaggio alla mia cara amica di lunga data: era deliziosa”. La causa del decesso non è stata precisata.La Kramer era apparsa nell’ultimo episodio trasmesso mercoledì scorso dalla rete americana Abc. Prima alla carriera televisiva, l’attrice aveva recitato a lungo in teatro, in commedie come ... huffingtonpost

