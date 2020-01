Luca Bizzarri inaspettatamente invoca la vittoria di Salvini – più o meno (Di domenica 26 gennaio 2020) Luca Bizzarri si è espresso diverse volte contro a Matteo Salvini. Non è un segreto che non ne condivida gli ideali di riferimenti e i valori proposti agli italiani. Contro Salvini, ma anche contro altri politici, Luca Bizzarri ha spesso scritto usando i suoi profili social network. Ma alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna, arriva un post con un contenuto a prima vista sorprendente: l’attore si augura che il leader della Lega trionfi nella regione. Luca Bizzarri inaspettatamente invoca la vittoria di Salvini – più o meno LEGGI ANCHE>Luca Bizzarri spiega a Taverna e Castaldi come funzionava Camera Cafè (vista la citazione per lo spot sulla manovra) Può sembrare strano prevenendo dalla bocca social di Luca Bizzarri, ma è proprio cosi: «Che vinca Salvini, viviamoci Salvini». L’attore infatti, muovendosi tra il serio e il faceto, si augura che il voto ... giornalettismo

albertoangela : #Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua Lanterna e Palazzo Doria. La visiteremo questa sera… - giornalettismo : #LucaBizzarri spiega perché tutto sommato la vittoria di #Salvini alle #elezioniEmiliaRomagna sarebbe una cosa buon… - ilcurator : @LucaBizzarri Luca Bizzarri il più grande attore di sempre !!! #lucabizzarri -