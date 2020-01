L’allarme di VoxDiritti, in aumento l’antisemitismo social (Di domenica 26 gennaio 2020) L’ultima rivelazione di VoxDiritti ha evidenziato la crescita dell’antisemitismo via social. Nel mirino in particolare le donne. ROMA – L’antisemitismo in Italia è cresciuto nei social network. A dirlo è l’ultima rivelazione di VoxDiritti che fa riferimento in particolare al bimestre novembre-dicembre 2019. Secondo gli ultimi dati raccolti, l’intolleranza ha riguardato oltre 40mila dei 63mila tweet sugli ebrei. Un numero in crescita rispetto ai 15mila della rilevazione fatta fra marzo e maggio. Si tratta di cifre importanti che confermano una ‘sofferenza’ nel nostro Paese contro gli ebrei e non solo. Una mappa che ha come obiettivo segnalare questi casi e, soprattutto, sollecitare il governo a trovare una soluzione. Le donne le più offese online VoxDiritti ha messo in evidenza come le donne con il 39% hanno preso più offese ... newsmondo

L’allarme VoxDiritti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’allarme VoxDiritti