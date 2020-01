Kobe Bryant è morto in un incidente d’elicottero in California. La star dell’Nba e dei Los Angeles Lakers aveva 41 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant, star dell’NBA e stella storica dei Los Angeles Lakers, è morto all’età di 41 anni a seguito di un incidente in elicottero nella località di Calabasas, in California. A riportarlo per primo TMZ Sports, che ha spiegato che l’ex stella dei Lakers stava viaggiando con altre tre persone, uno delle quali era sua figlia, a bordo di un velivolo privato. Sono in totale cinque le persone decedute, nessuno a bordo è sopravvissuto allo schianto. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità, ma testimoni visivi hanno detto a TMZ di aver sentito uno scoppio al motore prima che l’elicottero perdesse di quota e andasse a schiantarsi in una collina. La notizia e’ stata confermata dai principali organi di stampa statunitensi e da Adrian Wojnarowski, considerato tra le fonti più attendibili del mondo NBA, per ESPN. Immediata la ... lanotiziagiornale

