Junior Cally chiede scusa su Instagram: non volevo ferire nessuno (Di domenica 26 gennaio 2020) "Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c'è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo". Il rapper mascherato Junior Cally, in attesa che si deliberi sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, ha affidato alle stories di Instagram le sue scuse in seguito alle polemiche suscitate da alcuni testi ritenuti sessisti e violenti di una sua canzone del 2017 che parlava di stupro e femminicidio."È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me - ha scritto il cantante 28enne - quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese ... ilfogliettone

matteosalvinimi : #Salvini con @RedRonnie: Junior Cally va nei big? Una volta c’era Morandi, Vasco... ??@RoxyBarTv - LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - OrnellaVanoni : Sono i giovani sani di mente e ce ne sono tanti che devono bloccare la partecipazione di Junior Cally perche questa… -