Incidente in elicottero: morto Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Era una leggenda dell'NBA e dello sport. Il suo nome è stato legato a doppio filo all'Italia. Il padre Joe ha militato nel... today

forumJuventus : Ritagliamo uno spazio dalla partita per rivolgere il nostro pensiero alla famiglia di #KobeBryant che in queste ore… - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -