Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti in ospedale (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti è stata portata in ospedale per un controllo medico. La notizia è rimbalzata su tutti i giornali dopo il comunicato ufficiale del Grande Fratello. Ma i fan non ci stanno e si scatenano le polemiche; ecco cosa sta succedendo. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 è comparso sui social poco fa: Barbara Alberti è stata portata in ospedale per essere sottoposta a dei controlli. Ecco cosa hanno scritto gli autori del reality di Canale 5 sul profilo Instagram: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Subito dopo, però, il post è stato invaso dai commenti dei follower. La maggior parte di loro hanno polemizzato, accusando Barbara Alberti di falsità e ... bigodino

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -