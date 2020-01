Cromo e Clementino insieme nel nuovo singolo “Non esco” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Non solo per me ma per ogni fratello che si alza al mattino per andare a prendersi quello che gli avete tolto …” Cromo e Clementino insieme nel nuovo singolo “Non esco” News Mtv Italia. news.mtv

soundsblogit : Cromo feat. Clementino, Non esco: ascolta il nuovo singolo (audio e testo) - MontiFrancy82 : @CROMOMC con @CLEMENTINOIENA nel nuovo singolo “NON ESCO”, in radio dal 24 gennaio - SMSNEWSOFFICIAL : @CROMOMC con @CLEMENTINOIENA nel nuovo singolo “NON ESCO”, in radio dal 24 gennaio -