Coppa del Mondo ciclocross 2019-2020: Lucinda Brand si impone a Hoogerheide. Annemarie Worst conquista la generale (Di domenica 26 gennaio 2020) La neerlandese Lucinda Brand (Telenet) conquista l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di ciclocross femminile in quel di Hoogerheide, Paesi Bassi. Sul podio con lui la connazionale Annemarie Worst (777) e la belga campionessa del Mondo Sanne Cant (IKO). Proprio Worst, all’ultima occasione disponibile, strappa la maglia di leader a un’altra Orange, la campionessa nazionale Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), la quale è stata vittima di una caduta a poche centinaia di metri dal traguardo. Migliore delle italiane Eva Lechner (Creafin) 12esima, autrice di una bella prestazione in rimonta che mette fiducia in vista del Mondiale. La gara è stata veramente poco selettiva, complice un terreno asciutto e il marcamento tra Worst e del Carmen Alvarado. All’ultimo giro nel gruppo di testa erano presenti ben sei atlete, vale a dire le già citate Brand, Worst, ... oasport

