Bruxelles vuole tassare i porti italiani e aprire la strada alle privatizzazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) L’impressione è che a Bruxelles abbiano già deciso: i porti italiani devono essere tassati. Con la pubblicazione della lettera in Gazzetta Ue il 10 gennaio, lo scontro tra Roma e la Commissione Europea entra nella fase decisiva della controversia legale iniziata nel 2017. Stanno per scadere infatti i trenta giorni di tempo concessi all’Italia per replicare alle durissime osservazioni alla base dell’indagine per aiuti di Stato, aperta formalmente dopo più di un anno di riunioni e missive tra i tecnici del Ministero dei Trasporti e la Dg Competition.La storia è nota: l’Unione Europea da tempo chiede all’Italia di adeguarsi agli altri Stati Ue riscuotendo le tasse - in particolare l’imposta sul reddito delle società, l’Ires - dalle quindici Autorità di Sistema portuale (Asp), da sempre esentate ... huffingtonpost

