Una bambina è senza mamma e la conducente dello scuolabus ogni mattina si prende cura di

Una storia triste ma dolcissima quella che stiamo per raccontare e che è accaduta nello Utah, in USA. Una bambina di 11 anni , Isabella Pieri aveva perso la mamma e viveva sola con il papà che non riusciva a prendersi cura di lei nelle faccende più femminili quali quelle legate ai capelli. La bambina, infatti, non sopportava di essere pettinata dal padre che non era in grado di farlo senza farle sentire molto male e così spesso andava a scuola con i capelli in disordine. Fino a quando la conducente dello scuolabus che la bambina prendeva ogni mattina per recarsi a scuola, Tracy Dean di 47 anni è venuta a sapere della storia della bambina e da quel momento ha chiesto alla piccola se fosse stata d'accordo a farsi pettinare da lei. La bambina è stata felice di questa proposta e da allora Tracy ogni mattina la pettina e racconta così: "Di solito facciamo due ...

