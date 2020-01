ULTIM’ORA Grande Fratello VIP-“Barbara Alberti in ospedale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande Fratello Vip annuncia: “Barbara Alberti in ospedale” Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. Ad annunciarlo è proprio il canale ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini. La scrittrice si sarebbe sottoposta a un controllo di routine e non sarebbero gravi le condizioni. Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. Ad annunciarlo è proprio il canale ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini. La scrittrice si sarebbe sottoposta a un controllo di routine. Seguiranno aggiornamenti. La difficile puntata di Barbara Alberti Una difficile puntata per Barbara Alberti nella serata del 24 gennaio 2020. È stata duramente attaccata da Alfonso Signorini, al punto che quando la diretta è ... howtodofor

