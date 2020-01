Tracollo del Barcellona a Valencia, il Real può sorpassarlo in vetta alla Liga (Di sabato 25 gennaio 2020) La ventunesima giornata della Liga si rivela così un assist per il Real Madrid di Zidane. A causa di questa sconfitta il Barcellona - prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions - resta in vetta alla classifica a quota 43 punti, gli stessi del Real Madrid, che può effettuare il sorpasso nella giornata di domenica sul campo del Valladolid (ore 21.00). fanpage

