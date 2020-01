Terremoto in Turchia: almeno 21 morti e intere città devastate (Di sabato 25 gennaio 2020) Terremoto in Turchia: con il passare delle ore e l’arrivo della luce il bilancio di vittime, feriti e dei danni è più chiaro. Moltissimi i dispersi. Terremoto in Turchia: nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, il primo bilancio parziale è pesante. Parla di almeno 21 morti e una quarantina di persone estratte vive dalle macerie, … L'articolo Terremoto in Turchia: almeno 21 morti e intere città devastate proviene da www.inews24.it. inews24

