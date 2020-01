Snowboard: Roland Fischnaller sul podio anche a Piancavallo! In PSL vincono Promegger e Zogg (Di sabato 25 gennaio 2020) Decimo podio di squadra, su sette gare disputate, solamente a Scuol, in Svizzera, è mancato un atleta azzurro nella top-3. A livello individuale siamo a due vittorie e due secondi posti in questa stagione. Uno score davvero impressionante per la Nazionale italiana di Snowboard parallelo e, nel dettaglio, per Roland Fischnaller, il capitano della squadra azzurra. Oggi è andata in scena nel Bel Paese la tappa di Coppa del Mondo a Piancavallo con il PSL: è mancato l’Inno di Mameli, ma non le emozioni. Fischnaller, sempre più leader della classifica e vicinissimo alla sfera di cristallo, si è andato a prendere la piazza d’onore uscendo sconfitto nella finalissima con un altro atleta esperto, l’austriaco Andreas Promegger, che si è imposto per tre decimi. Completa il podio il teutonico Stefan Baumeister che nella Small Final ha battuto il campione del mondo russo Loginov. ... oasport

zazoomnews : Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020: Roland Fischnaller in testa maxi vantaggio su Promegger! -… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller sconfitto in finale da Prommegger - #Snowboard… - zazoomnews : LIVE Snowboard PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller e Daniele Bagozza volano ai quarti - #Snowboard… -