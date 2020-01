Quattro anni senza Giulio Regeni: fiaccolate in molte città. La madre: "Grazie di cuore" (Di sabato 25 gennaio 2020) Per il presidente della Camera Fico la verità sulla sua fine "è una questione di Stato". Amnesty International: "Pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle indagini". Stasera il ricordo in molte piazza d'Italia. La famiglia sarà a Fiumicello repubblica

fattoquotidiano : Giulio Regeni, fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty: “Parteciperanno anch… - Internazionale : Quattro anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni un libro spiega cosa è cambiato nel settore della ricerca accademica… - SkyTG24 : Caso Regeni, quattro anni fa la scomparsa del ricercatore friulano -