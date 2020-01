Moncini, l’intesa con Coda e le emozioni del gol: le parole dell’attaccante (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella (Pd) – Il gol che sognava è arrivato. Gabriele Moncini, alla seconda presenza con la maglia del Benevento, ha fatto centro. Sua l’incornata pe ril momentaneo 1-0 al Tombolato, poi ci ha pensato Christian Maggio a riportare avanti la Strega dopo l’1-1 siglato su rigore da Iori regalandole l’ennesima grande vittoria: “E’ una giornata bellissima, per la squadra e per il gol che sono riuscito a trovare – spiega Moncini ai microfoni di Dazn – Segnare è la cosa più bella al mondo, farlo qui, in questo stadio che mi porta fortuna, è stato molto bello”. L’avventura beneventana ha uno scopo ben preciso, che è quello del ritorno in serie A per giocarsi finalmente le proprie carte: “Il Benevento è una corazzata, fin dai primi giorni ho visto che c’è grande organizzazione in società. ... anteprima24

