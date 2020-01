Lioni, malfunzionamento di una stufa provoca un incendio: anziano in ospedale (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLioni (Av) – Poco fa a Lioni, verosimilmente a causa del malfunzionamento di una stufa a gas, è scoppiato un incendio nell’abitazione di un ottantenne. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno messo in sicurezza la zona, evitando ben più gravi conseguenze. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. L’ottantenne è stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. L'articolo Lioni, malfunzionamento di una stufa provoca un incendio: anziano in ospedale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

