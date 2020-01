Interrogazione a sorpresa per Belen | Stefano De Martino la mette in imbarazzo | Video (Di sabato 25 gennaio 2020) Belen subisce un’Interrogazione a sorpresa da Stefano De Martino e la cosa la mette davvero in imbarazzo. Il Video è stato pubblicato sui social e in pochissimo tempo ha conquistato tutti. Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo qualche giorno di vacanza insieme al piccolo Santiago nel cuore di Disney Land. La coppia sembra … L'articolo Interrogazione a sorpresa per Belen Stefano De Martino la mette in imbarazzo Video proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

PaolinsD_ : RT @gemma_donati: @HMQueenBee Oddio è capitato anche a me. Ho recuperato dicendo che avevo pensato a un’interrogazione a sorpresa perché co… - gemma_donati : @HMQueenBee Oddio è capitato anche a me. Ho recuperato dicendo che avevo pensato a un’interrogazione a sorpresa per… - grondoamore : Sì, si scopre così che sono una Beatler. I Beatles sono stati abbastanza ricorrenti nella mia vita: agli esami di 3… -