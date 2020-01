Grave lutto nel calcio inglese: centrocampista muore prima della partita [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 25 gennaio 2020) Inghilterra sgomenta per la morte improvvisa di Jordan Sinnott, centrocampista di 25 anni del Matlock Town Fc. A darne l’annuncio è stato lo stesso club di settima divisione: “Abbiamo ricevuto una terribile notizia. Il nostro ex giocatore Jordan Sinnott è morto. Le circostanze della tragedia non sono chiare e riteniamo giusto non aggiungere altro nel rispetto della famiglia di Jordan. Ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze in questo momento estremamente difficile”. Il Matlock, che avrebbe dovuto scendere in campo alle ore 16 di oggi, ha rinviato il proprio match e lo stesso ha fatto l’Alfreton Town, proprietaria del cartellino di Sinnott. Le cause della morte sono ancora da accertare. In carriera Sinnott ha giocato anche con Chesterfield e Huddersfield. LEGGI ANCHE –> Tragico incidente stradale, auto contro bus: morti due calciatori ... calcioweb.eu

