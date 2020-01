Grande Fratello Vip 2020: Ivan Gonzales è l’eliminato della sesta puntata (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 24 gennaio, a dover lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia è stato Ivan Gonzales, mentre Carlotta Maggiorana potrà continuare la sua avventura. I nominati della prossima settimana saranno invece Fernanda Lessa, Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese. fanpage

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -