Giulia De Lellis diventa mamma e cambia vita | Pronostico su Andrea Damante (Di sabato 25 gennaio 2020) Giulia De Lellis diventa mamma e cambia vita, ma non subito. L’influencer romana si è lasciata andare a bilanci e confessioni nel salotto Tv di Silvia Toffanin e ha azzardato un Pronostico su Andrea Damante e la sua nuova storia d’amore. Quello appena trascorso per Giulia De Lellis è stato un anno “completo”, come lei … L'articolo Giulia De Lellis diventa mamma e cambia vita Pronostico su Andrea Damante proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - pensieripensi : RT @Iperborea_: Il matrimonio tra Iannone e la De Lellis solo se, quando il prete chiederà “Se c'è qualcuno contrario a questa unione parli… -