Carlo Pietropoli litiga con Cecilia: le anticipazioni del Trono Classico (Di sabato 25 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne: Carlo Pietropoli va da Cecilia Zagarrigo, che reagisce male Pare che quest’ultima registrazione, come riportato dalle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne pubblicate poco fa dal Vicolo, sia stata decisamente molto intensa. Difatti a far molto discutere il pubblico in studio è stato ancora una volta Carlo Pietropoli. Il motivo? Quest’ultimo è andato a riprendere Cecilia Zagarrigo, la quale, la scorsa settimana, ha preso la decisione di lasciare il programma. Un incontro il loro che è stato tutt’altro che amichevole. Infatti Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli hanno litigato tutto il tempo, mostrando di avere dei caratteri incompatibili. I due protagonisti di Uomini e Donne riusciranno prima o poi a sotterrare l’ascia di guerra? Carlo Pietropoli e Daniele continuano a contendersi Ginevra a Uomini e Donne: la decisione ... lanostratv

