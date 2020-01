Africano reagisce al controllo: 4 agenti non riescono a fermarlo (Di sabato 25 gennaio 2020) Fonte foto: Fabrizio TenerelliAfricano reagisce al controllo: 4 agenti non riescono a fermarlo 1Sezione: Cronache Tag: resistenza migranti Fabrizio Tenerelli Quattro agenti della polizia municipale di Sanremo sono dovuti intervenire, con non poca difficoltà, per fermare un giovane Africano, che ha dato in escandescenze, dopo essere stato sottoposto a un controllo. Il giovane stava cantando, accompagnato da una base, nella centralissima via Corradi. La popolazione lo ha subito difeso: "Non faceva nulla di male, andate a prendere gli spacciatori. Questa è la città della musica". Alla fine in supporto sono dovuti intervenire anche i carabinieri Luoghi: Sanremo (Imperia) ilgiornale

Africano reagisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Africano reagisce