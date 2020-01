Napoli Juventus probabili formazioni | allarme difesa! Dybala dal 1′ | novità a centrocampo

Altafini : ”Il Napoli ha possibilità di battere la Juventus” : Altafini: ottima scelta intitolare a Fiore un settore del San Paolo. E’ stato il Presidente... L'articolo Altafini: ”Il Napoli ha possibilità di battere la Juventus” proviene da ForzAzzurri.net.

Allan in Brasile per la nascita del figlio : niente Napoli-Juventus : Il centrocampista, non al meglio a causa di un affaticamento muscolare, è volato in Brasile per la nascita del suo terzo figlio.

Napoli-Juventus - il ritorno di Sarri al San Paolo è già polemico : "indifferenza per chi ci ha presi in giro" : Tre anni a Napoli non si dimenticano facilmente. Lo sa bene Maurizio Sarri, che domenica tornerà al San Paolo da avversario, con la Juve. Ci si chiede quale potrà essere la reazione del San Paolo: fischi? Applausi? Indifferenza? Le posizioni sono diverse. L'ipotesi che va per la maggiore è quella dei fischi. Tante le reazioni di personaggi illustri della realtà napoletana, riportate da "La Gazzetta dello Sport". Ad essere ...

Napoli – Juventus domenica 26 gennaio : corse extra per metro - Cumana e Circumflegrea : corse straordinarie per Cumana, Circumflegrea e metropolitana in vista della gara di campionato tra Napoli e Juventus in programma allo stadio San Paolo di Fuorigrotta per domenica 26 gennaio. Diciannove in tutto le corse extra: cinque per la Linea 2 della metro, otto per la Cumana, sei per la Circumflegrea. Gli orai e le tratte coperte.

Orario Napoli-Juventus e su che canale vederla in tv : data - programma - probabili formazioni : Domenica 26 gennaio, alle ore 20.45, il San Paolo di Napoli sarà teatro di una grande Classica del nostro campionato, ovvero Napoli-Juventus. Due eterne rivali del campionato di Serie A 2019-2020 si confronteranno per il posticipo domenicale del 21° turno. Una partita importante per entrambe le compagini, che stanno però vivendo un momento diverso. La Juventus è in vetta alla classifica generale e vuole dare continuità alla propria marcia, forte ...

Napoli-Juventus - Mario Rui : "Caro Ronaldo - mi spiace. Ma devo batterti" : Il terzino portoghese del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'imminente match con la Juventus e ha elogiato Cristiano Ronaldo: "Il più forte di tutti, una fonte di ispirazione". Sul momento degli azzurri: "Dovremo dare continuità alla vittoria in Coppa Italia, che non cancella tutto il resto". Ospina: "L'obiettivo è risalire in campionato". Allan non ci sarà: è volato in Brasile per la nascita del terzo figlio.

Juventus - Pjanic : "Napoli? Ci aspettiamo una gara difficile - Gattuso è preparato" : Pjanic: il Napoli è una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha...

Verso Napoli-Juventus – Maksimovic sulla via del recupero : Verso Napoli-Juventus – Maksimovic potrebbe far parte della partita Verso Napoli-Juventus – Continua la...

Allan salta Napoli-Juventus per infortunio e vola in Brasile : diventa papà per la terza volta : Allan, che contro la Juventus non avrebbe giocato a causa di un infortunio, con il permesso della società è tornato in Brasile, dove la moglie ha dato alla luce il terzo figlio. Il centrocampista tornerà presto a Napoli, forse per decidere sul suo futuro. Allan è infatti un obiettivo di mercato di Inter e Everton.

Serie A - big match tra Napoli e Juventus : la sfida live su Sky : Napoli Juventus Sky o DAZN – Neanche il tempo di festeggiare la conquista delle semifinali di Coppa Italia, che Napoli e Juventus tornano in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Le formazioni di Sarri e Gattuso si sfidano al San Paolo di Napoli, in un match carico di aspettative. […]

Serie A - gli arbitri per la 21ª giornata : il derby a Calvarese. Mariani per Napoli Juventus : L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 21ª giornata di campionato: Calvarese sarà il fischietto del derby. Mariani per Napoli Juve Sul sito dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A, nonché seconda di ritorno. A seguire il quadro completo: BRESCIA – MILAN Venerdì 24/01 h. 20.45 VALERI BINDONI – PRENNA IV: GIUA VAR: DI BELLO AVAR: LONGO FIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. ...

Napoli - Maurizio Sarri ricorda gli azzurri dopo la vittoria della Juventus sulla Roma : Al termine del match di Coppa Italia contro la Roma valido per i quarti di finale, Maurizio Sarri ha parlato anche del Napoli. L'allenatore della Juventus, a quasi due anni dalla separazione con gli azzurri, ha citato i partenopei durante l'intervista post-partita a Rai Sport. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi anche la ripresa è andata bene con la Roma che ti può mettere in difficoltà. Su Buffon non bisogna farsi ...

Juventus - Sarri : «Napoli in crisi. Ronaldo? Complimenti alla mamma» : Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la vittoria ottenuta dai bianconeri in Coppa Italia contro la Roma Maurizio Sarri ha commentato il successo ottenuto in Coppa Italia contro la Roma: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, mi dispiace che Higuain non sia riuscito a segnare. Ronaldo? Complimenti alla mamma». «Douglas Costa non è al 100%, ma sta crescendo. Buffon è un portiere di alto livello, non bisogna farsi ingannare ...

Napoli-Juventus : si va verso il sold out : Procede a gran ritmo la prevendita per la sfida con i bianconeri La prevendita per...