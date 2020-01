Milano, incidente tra auto e moto in via San Dionigi: 35enne in codice rosso con trauma cranico (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un uomo di 35 anni è stato portato in codice rosso al Policlinico dopo un incidente tra la sua moto e un'automobile, oggi a Milano in via San Dionigi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica. Il 35enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, mentre la donna solo una contusione. Le sue condizioni sono gravissime. fanpage

infomobilitaMi : [#Incidente] Possibili rallentamenti in via Comasina all'altezza di via Teano #Milano - TrafficoA : Cavenago - Entrata Chiusa A4 Milano-Brescia Cavenago in entrata e' chiuso al traffico verso Milano per incidente. - LuceverdeMilano : #Milano #incidente - SS36 Milano-Lecco code tra Tangenziale Nord di Milano e Monza > Lecco #luceverde #Lombardia ­ -