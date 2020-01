Matteo Salvini ha portato sul palco il dolore dei genitori di Bibbiano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sul palco della Lega, a Bibbiano, va in scena il dolore dei genitori privati dei loro bambini. Il giorno prima la chiusura della campagna elettorale delle Regionali emiliano-romagnole, Matteo Salvini decide di tornare nella cittadina teatro dell'inchiesta sui presunti abusi e affidi illeciti nota come 'Angeli e demoni'. Dietro a un fondale rosso con la scritta 'Giù le mani dai bambini', il capo leghista fa una breve introduzione e poi cede il microfono a mamme e papà che raccontano le storie struggenti che hanno vissuto. Storie di figli allontanati da servizi sociali e tribunali, quelle riferite da Valeria Bigi, Stefania Mazzochi e il compagno Marco, e Maria Josè, tutti del Reggiano. Il pubblico - circa un migliaio - ascolta attento, indignato, e protesta spesso con cori 'Vergogna' o 'Giù le mani dai bambini' guardando fisso il palco, in una atmosfera che ricorda ... agi

