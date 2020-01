L'età in cui siamo più infelici? I 47 anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si dice che la vita cominci a 40 anni. Eppure, solo poco tempo dopo, si tocca il picco della tristezza: l’età dell’infelicità sarebbero i 47 anni, almeno secondo un nuovo studio pubblicato dal National Bureau of Economic Research. Esisterebbe una «curva della felicità» a forma di U, nel corso della vita delle persone, che tocca il punto più basso a 47,2 anni (già, è proprio l’età di Ben Affleck) nelle nazioni più sviluppate e i 48,2 anni nei Paesi in via di sviluppo. «La traiettoria a curva è una realtà sia nei Paesi in cui il salario medio è elevato, sia dove non lo è, e sia dove le persone tendono a vivere più a lungo che dove non accade», ha spiegato David Blanchflower, professore del Dartmouth College di Hanover, negli Stati Uniti, e autore dello studio. Per misurare la ... gqitalia

