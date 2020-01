Concorsone Regione Campania: svelato il calendario della prova scritta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCampania – Novità per quanto riguarda il Concorsone della Regione Campania, che si appresta ad entrare nel vivo con la seconda fase dedicata alla prova scritta. È stato reso noto infatti il calendario di 5 degli 8 profili della categoria D (laureati), mentre per gli altri profili dovrebbero arrivare notizie entro il mese di febbraio. La prova si terrà al teatro Palapartenope di Napoli, sito in via Corrado Barbagallo, 115. Di seguito ecco le date stabilite per i singoli profili: 10 febbraio sessione mattutina: TCD 11 febbraio sessione mattutina: AMD 12 febbraio sessione pomeridiana: CFD 13 febbraio sessione mattutina: VGD 13 febbraio sessione pomeridiana: SAD Al momento non si conosce ancora l’orario in cui inizieranno le singole sessioni di esami, ma anche questo sarà specificato a breve. L'articolo Concorsone Regione Campania: svelato il ... anteprima24

