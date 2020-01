Basket femminile, Serie A1 2020: 16^giornata. Big match Ragusa-Schio, Venezia impegnata ad Empoli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sedicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile che avrà il suo culmine già dall’anticipo del sabato sera. Ci sarà infatti il big match tra Passalacqua Ragusa e Famila Schio. Una sfida che vale il primo posto, perchè le venete sono in vantaggio di due punti nei confronti delle siciliane, che sono state sorprendentemente sconfitte nell’ultimo turno dalla Virtus Bologna. Chi proverà a sfruttare questa super sfida è la Reyer Venezia, che si trova a -4 dal Famila ed affronterà in trasferta la Use Scotti Empoli, che è reduce da una vittoria molto importante nell’ultimo turno contro Battipaglia. Proprio le pugliesi si giocano tantissimo in ottica salvezza, ma dovranno espugnare il campo di una Broni in grande crisi e reduce da tre sconfitte consecutive. Interessante confronto tra la Fila San Martino di Lupari e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, due formazioni ... oasport

zazoomblog : Basket 3×3 femminile: le convocate dell’Italia per il Torneo Internazionale di Parigi - #Basket #femminile:… - sportface2016 : #Basket3x3, le convocate azzurre per raduno e preolimpico - OA_Sport : Basket 3×3 femminile: le convocate dell’Italia per il Torneo Internazionale di Parigi -