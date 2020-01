The Real Housewives di Napoli dal 24 gennaio su Real Time e DPLAY (Di giovedì 23 gennaio 2020) The Real Housewives di Napoli arriva con dieci puntate dal 24 gennaio, ore 22.20, su Real Time e DPLAY The Real Housewives di Napoli è pronto ad invadere Real Time, dal 24 gennaio alle 22:20 per 10 appuntamenti da 60′ l’uno, e in streaming su DPLAY, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia. La versione partenopea, prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia, arriva dopo il grande successo internazionale con tredici adattamenti in tutto il mondo: racconterà le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi. Le sei protagoniste della serie non sono “casalinghe” nel senso stretto del termine e sono pronte ad offrire e presentare lo sfarzo delle loro vite, le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie. Nella loro ... dituttounpop

