Suona musica classica per migliorare la stagionatura del suo formaggio e fargli avere un sapore migliore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un esperimento che ha suscitato interesse e nel contempo anche tanta ilarità. Un produttore dii Emmental in Svizzera ha deciso di fare un esperimento che sembra essere riuscito. L’uomo ha voluto provare a rendere la qualità del suo formaggio migliore facendo “ascoltare” a le tante forme di formaggio vari generi di musica. Le sue forme di formaggio Emmental, secondo quanto detto dal produttore, hanno un sapore migliore se ascoltano musica classica. Il produttore è convinto che oltre ce l’umidità, la stagionatura, le sostanze nutritive sul gusto del formaggio possa influire positivamente anche la musica. Sembra che l’idea del produttore sia venuta seguendo una branca scientifica denominata sonochimica che studia l’impatto che la musica e dei suoni può provocare. L’uomo ha installato dei piccoli altoparlanti nei pressi delle grandi forme di formaggio e a una ... baritalianews

vassilysortino : Una serata in cui ascoltare del classico jazz, per rilassarsi. Il Mirror jazz quartet suona il 24 gennaio alle 21,… - IDK_Italy : @Trih_ Magari invece si dovrebbe andare alla cieca, non sapere nemmeno chi suona, semplicemente fermarsi dove si sente bella musica ?? - mounds_shame : Sopra casa mia abita un 18enne appassionato di musica (non so bene se produce musica, canta o suona), e ovviamente… -