Smantellata organizzazione dedita allo spaccio di droga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Sono 24 le misure cautelari disposte dalla procura di Catania alle quali hanno dato esecuzione questa mattina i carabinieri, dieci persone sono finite in carcere, tutti, a vario titolo, gestivano un fiorente mercato di droga I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno smantellato alle prime luci di oggi una grossa organizzazione criminale, radicata nel territorio, che gestiva un fiorente mercato della droga. Su disposizione della locale procura, i militari hanno dato esecuzione a 24 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di altrettanti soggetti. Tutti, a vario titolo, sono responsabili in concorso per i reati di in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Per dieci di loro sono scattati gli arresti. È questo il frutto di una dettagliata attività ... ilgiornale

GDF : #Brescia, operazione #MasterBlack: smantellata rete di 250 lavoratori in nero impiegati nel settore della… - magdulka64 : RT @GDF: #Lecce: smantellata organizzazione #criminale legata al clan “Coluccia” e ad alcune frange brindisine della Sacra Corona Unita. #A… - tuttoggi : Traffico illecito di pannelli solari da smaltire, smantellata organizzazione criminale - -