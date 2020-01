Serena Enardu, in lacrime sui social dopo aver visto Pago in tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip di quest’anno non mancano di certo le emozioni. Serena Enardu ne è stata travolta in pieno. Le è bastato accendere la tv e guardare Pago per risvegliare in lei forti sentimenti. Da qui, lo sfogo sui social con i fan, a cui ha confessato di essere scoppiata in lacrime. Serena:“Menomale che ci sono Clizia e Paola che fanno ragionare Pago” La scena era la seguente: Pago era tutto intento a parlare con Paola e Clizia, due inquiline che stanno condividendo con lui l’esperienza al Grande Fratello. A quanto pare, le due ragazze stavano discutendo con Pago cercando di farlo ragionare. Ecco perché, in una sua storia su Instagram, Serena Enardu dice: “Meno male che ci sono donne come loro, che gli fanno dei ragionamenti e non traggono delle conclusioni punto e basta”, lanciando una frecciatina a Salvo Veneziano, l’ex concorrente cacciato dalla casa per affermazioni ... thesocialpost

