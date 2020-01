Sciopero agenzie fiscali, la “macchina” si ferma due ore: ''Così la lotta all'evasione è un'utopia'' (Di giovedì 23 gennaio 2020) I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal Unsa e Flp hanno indetto uno Sciopero di due ore, dalle 10 alle 12 di giovedì... today

savonanews : Stato di agitazione del personale delle Agenzie fiscali: due ore di sciopero - imperianews_it : Sciopero del personale delle Agenzie fiscali: “Involuzione insostenibile per il Paese e per i lavoratori” - SanremoNews : Sciopero del personale delle Agenzie fiscali: “Involuzione insostenibile per il Paese e per i lavoratori” -