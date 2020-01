Sampdoria, ufficiale l’acquisto di Tonelli. Contratto depositato in Lega (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sampdoria, ufficiale l’acquisto di Tonelli. La società blucerchiata ha depositato il Contratto del difensore in Lega Lorenzo Tonelli è ufficialmente, e nuovamente, un giocatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno depositato il Contratto del centrale difensivo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L’operazione con il Napoli è stata conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro. Il difensore ha già svolto il primo allenamento con la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TuttoFanta : ??UFFICIALE #Sampdoria: acquistato #Tonelli. Il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli.… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Tonelli è un nuovo difensore della Sampdoria - DilectisG : RT @gaetano171993: UFFICIALE - Lorenzo #Tonelli si trasferisce a titolo temporaneo dal #Napoli alla #Sampdoria. A riportarlo è il sito dell… -