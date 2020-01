Previsioni Meteo: confermato il peggioramento del weekend con piogge e locali nevicate fino in collina [MAPPE] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Previsioni Meteo – E’ oramai assodato il guasto del tempo che andrà concretizzandosi nel corso del fine settimana, ma già con molte nubi e locali piogge su alto Tirreno e al Nordovest nel pomeriggio sera di domani, venerdì 24 gennaio. Un’onda atlantica, più profonda, ancora una volta, verso la Spagna e il Mediterraneo occidentale, espanderà, tuttavia, le sue anse cicloniche fin verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, apportando fronti instabili dalle Baleari, settore algerino, fin sul nostro Paese. Si concretizzerà, quindi, un peggioramento che andrà a interessare soprattutto il medio-alto Tirreno dove sono attese le precipitazioni più intense e abbondanti, ma piogge via via in estensione anche resto dell’Italia, spesso moderate su diversi settori, su alcuni altri in forma debole e irregolare. Dalla cartina piogge da noi elaborata per il weekend, ... meteoweb.eu

