Pjanic e Giacinti a Milano per la presentazione delle nuove Adidas Predator (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pjanic e Giacinti testimonial speciali dell'evento Adidas, tenutosi a Milano, per la presentazione delle nuove scarpe Predator Evento commerciale Adidas a Milano per la presentazione delle nuove scarpe da gioco Predator. Presenti nell'impianto di Via Cristoforo Madruzzo il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic e l'attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti. I due giocatori, speciali testimonial, hanno risposto ad alcune relative al modo di calciare il pallone, nel caso di Pjanic sopratutto in occasione dei suoi famigerati calci piazzati, dilettandosi anche in particolari giochi d'abilità.

