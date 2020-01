Me Contro Te: chi sono Luì e Sofì, la coppia più famosa del web che sbanca al botteghino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oggi parliamo di Me Contro Te, per capire chi sono Luì e Sofì, la coppia più famosa del web. I loro video sono seguitissimi su Youtube e il loro successo è davvero inarrestabile. A seguire la coppia sono soprattutto i bambini al di sotto dei 10 anni. Il fatto di essere delle webstar li ha portati comunque a raggiungere un successo sempre più ampio di cui vi parliamo di seguito. Non è un caso che al botteghino il loro film registri ogni giorno incassi da record: il pubblico che li segue con tanto affetto sui social ha riempito anche le sale, dimostrando di essere davvero fedele alla giovanissima coppia. Chi sono Luì e Sofì e quanti anni hanno: sono fidanzati? Ecco il primo video Luì e Sofì sono due ragazzi giovani. I loro nomi per intero sono Luigi Calagna e Sofia Scalìa. Lui è nato il 6 dicembre 1992 e lei il 14 maggio 1997. sono due youtuber siciliani che si sono ... ultimenotizieflash

