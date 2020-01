Mamma 22enne soffoca 3 figli: “Cantava canzoncine mentre li uccideva” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fin dove può spingersi la crudeltà umana non è dato a sapere. Ma è certo che quanto successo a Phoenix, negli USA, unisce mostruosità, efferatezza e orrore. Mamma soffoca i suoi 3 figli e intanto canta alcune canzoncine. La giovane, di soli 22 anni, è stata arrestata. Nelle immagini appare affranta e sconvolta, quasi a non voler darsi pace per quanto compiuto. Ma perdonarla e giustificarla è difficile. I suoi bambini non ci sono più e in moltissimi hanno espresso dolore e affetto verso le piccole vittime. Mamma soffoca i suoi 3 figli: 22enne arrestata Ha strangolato ciascuno dei suoi figli, lasciandoli a terra esanimi. Nulla è servito a rianimare i piccoli di 3 anni, 1 anno e 7 mesi. Dopo il pluriomicidio, la donna ha disposto i corpicini senza vita sul divano di casa. Un familiare ha riferito alla polizia di aver visto per l’ultima volta i bambini nella loro casa vicino Baseline ... notizie

