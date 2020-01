LIVE Seppi-Wawrinka, Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco al via il match di secondo turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Tra pochissimo in campo i due giocatori per il riscaldamento. 8:55 Dovesse riuscire nell’impresa, Seppi si qualificherebbe per la sesta volta consecutiva al sesto turno. 8:50 Seppi, in questo momento, assieme a Fabio Fognini è il solo italiano rimasto nel tabellone maschile; l’altro è Fabio Fognini, che domani mattina sfiderà l’argentino Guido Pella per un posto negli ottavi di finale. 8:45 Fino a questo momento non è stato giorno per sorprese, dato che non è stata eliminata alcuna testa di serie. Seppi può tentare un’impresa che appare però difficile, dato che il nostro giocatore non batte Wawrinka dal 2012. 8:40 Il vincitore di questo incontro è atteso da uno tra l’americano John Isner e il cileno Alejandro Tabilo, attualmente in campo sul Court 12 con l’americano avanti 6-4 4-3. 8:35 Buon mattino ... oasport

