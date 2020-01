LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 6-3 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: nessun break nel quinto set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 2-2 Servizio e dritto di Seppi con palla all’incrocio delle righe. 40-15 Esce la risposta di Wawrinka. 30-15 Wawrinka prende campo di rovescio e chiude con l’incrociato. 30-0 Prima vincente centrale di Seppi. 15-0 Rovescio in rete di Wawrinka. 1-2 Wawrinka, ace numero 17. 40-15 Risposta sul nastro che muore nel campo di Wawrinka, ancora fortunatissimo Seppi. Lo svizzero, rispetto a poco fa, probabilmente ha aggiornato in peggio le proprie idee. 40-0 Ace numero 16 di Wawrinka. 30-0 Servizio e dritto di Wawrinka, il secondo colpo è abbastanza potente da non consentire a Seppi un’adeguata replica. 15-0 Va indietro di mezzo passo Seppi sulla seconda di Wawrinka e perde il controllo del rovescio. 1-1 Prima vincente di Seppi. 40-15 Ancora con il dritto Seppi, e di nuovo una ... oasport

EurosportCare : @ControBreak Ciao ! Eccoti il link del match Seppi -Wawrika, che è live sul Player, - efacilissimo : RT @Eurosport_IT: Seppi la porta al quinto set! Sta venendo fuori un partitone tra l'azzurro e Wawrinka... ???? Il consiglio è di seguire il… - zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel quarto set - #Seppi-W… -