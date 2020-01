LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Camila Giorgi e Seppi le carte azzurre, c’è Nadal (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – La presentazione delle partite di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi giovedì 23 gennaio), sul cemento di Melbourne andrà in scena il secondo turno del primo Slam della stagione di tennis. Torna in campo Rafael Nadal, il big per eccellenza impegnato in questa giornata nella terra dei canguri: il numero 1 al mondo se la dovrà vedere con l’argentino Delbonis, un avversario ampiamente alla portata dello spagnolo ma che non va sottovalutato. Grande attesa anche per il russo Daniil Medvedev che se la dovrà vedere con lo spagnolo Martinez mentre il belga David Goffin incrocerà il francese Herbert e il tedesco Alexander Zverev partirà chiaramente favorito contro il bielorusso Gerasimov. L’Italia si gioca due carte importantissime. Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo ... oasport

Ubitennis : Australian Open 2020 LIVE, day 3: Medvedev di giorno, Nadal di notte - livetennisit : Australian Open: LIVE Secondo Turno Italiani. Oggi in campo Camila Giorgi e Andreas Seppi - livetennisit : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4 -