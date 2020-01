Leonesa-Atletico Madrid, Coppa del Re: news e pronostico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Leonesa – Atletico Madrid giovedì ore 21:00 Il rientro in Spagna dopo la finale di SuperCoppa persa in Arabia Saudita non è stato dei migliori, per l’Atletico Madrid. In trasferta all’Ipurua la squadra allenata da Diego Simeone ha perso 2-0 contro l’Eibar, giocando senza diversi titolari assenti per infortunio. Mancavano i titolari Koke, Gimenez, Trippier, oltre a Lemar e Diego Costa. Nessuno di loro è stato convocato per la trasferta di Coppa del Re a Leon, dove stasera l’Atletico affronterà il Cultural Leonesa, squadra spagnola di terza categoria. Sarà una partita comunque impegnativa, considerando che il Leones non perde in casa, allo stadio Reino de León, dal 2018 (e anche allora era una partita di Coppa del Re, contro il Barcellona). Oltre agli infortunati Simeone ha lasciato a Madrid anche il portiere titolare, ... ilveggente

