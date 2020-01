Harry e Meghan, il padre di lei: “La prossima volta mi vedranno quando sarò morto. Così potranno far finta di essere tristi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Che Thomas Markle non perda occasione per parlare con toni sprezzanti della figlia Meghan è cosa nota. E anche stavolta, in un documentario che andrà in onda su Channel 5, il papà della moglie di Harry afferma: “La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto in una bara“. Thomas afferma di avere prove per difendersi dalle “parole riprovevoli” che i due avrebbero detto contro di lui. “Dovrei essere ricompensato dopo quello che ho passato. Mia figlia mi ha detto che quando raggiungerò i miei ultimi anni di vita si prenderà cura di me. Sono i miei ultimi anni, è tempo di prendersi cura di papà”, ha detto. E aggiunge di aver detto a Harry: “È un peccato che io non sia morto, almeno potreste far finta di essere tristi”. E sulla rinuncia del ruolo di ‘senior’ nella Famiglia Reale: “Si stanno comportando come anime perdute. Ogni ragazza ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Harry e Meghan, in Canada raccolta firme perché paghino loro sicurezza - welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… -