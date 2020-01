Giulio Raselli e Giulia D’Urso: finalmente la prima foto social dopo la scelta a Uomini e Donne (Di giovedì 23 gennaio 2020) A Uomini e Donne Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso. Molti avrebbero scommesso di vederlo uscire dal programma con Giovanna Abate, ma lunedì pomeriggio il tronista ha ammesso di essere innamorato dell’altra sua corteggiatrice, Giulia, che è stata la sua scelta. Un sì arrivato dopo una frase che ha emozionato tutti, in primis Tina Cipollari. Per l’opinionista, infatti, è stata “la scelta più belle che abbia mai visto”. “Ti prego dimmi di sì perché ti amo”, ha detto Giulio alla fine del breve ma intenso faccia a faccia sulle famose poltroncine rosse. Breve perché seguito a uno scontro durissimo con Giovanna, che praticamente è stata cacciata dallo studio da un Giulio furioso. Poi i petali rossi e il lungo applauso del pubblico presente in studio. ( dopo la foto) I due sono prontissimi a vivere fuori dagli studi televisivi la loro storia d’amore ... caffeinamagazine

angelica9_6 : Odio Giulio Raselli - infoitcultura : Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D'Urso erano d'accordo? Arrivano le testimonianze - xbloodbank : RT @alexa_bigeyes: In a world full of Giulio Raselli be Andrea Cerioli #uominiedonne -