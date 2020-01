Elly Schlein sfida Salvini: «Fa la caccia allo straniero per alimentare la tensione» – L’intervista (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non usa mezzi termini Elly Schlein, ex europarlamentare e candidata capolista per Bologna-Ferrara e Reggio Emilia nella lista “Emilia-Romagna coraggiosa”, che a Open critica duramente l’operato del leader della Lega. «Matteo Salvini si scaglia contro l’Unione europea e poi non viene ai tavoli sul regolamento di Dublino, lo stesso che scarica ogni responsabilità sui paesi di confine, quindi anche sull’Italia, oltre a bloccare i richiedenti asilo nel nostro Paese. Questa è ipocrisia» dice. I negoziati di Dublino Elly Schlein, proprio due giorni fa, ha atteso il leader della Lega, fuori da un ristorante a San Giovanni in Persiceto, per chiedergli come mai non fosse mai andato «alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino» in sede europea. La sua risposta? Ha preso parte alle «riunioni che servivano». Ma ci ha messo 80 secondi: «Magari ha cercato la risposta su Google! ... open.online

