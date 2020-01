Coronavirus in Cina, un italiano nella città dell’epidemia: “Wuhan spettrale, con persone coperte dalla testa ai piedi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “È una città quasi totalmente deserta – racconta -. Le poche persone che si vedono per strada sono coperte dalla testa ai piedi, che poi è anche quello che abbiamo fatto anche noi per evitare in tutti i modi di essere esposti a qualsiasi tipo di rischio”. Lorenzo Di Berardino è uno studente abruzzese e giornalista bloccato a Wuhan, la città dove è scoppiata l’epidemia del Coronavirus che ha provocato la morte di 25 persone. Sarebbe dovuto rientrare in Italia tra quattro giorni, invece si ritrova blindato dentro un campus universitario, senza sapere quando potrà ripartire. È uno dei venti connazionali costretti a rimanere in città, che definisce “spettrale”, dal blocco in entrata e in uscita deciso dalle autorità cinesi. Lorenzo, che parla all’agenzia Ansa, è arrivato a Wuhan a settembre con la prospettiva di restarci per un semestre di studio. ... ilfattoquotidiano

